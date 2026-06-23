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Far Away

SERIE TV23 giugno 2026

Far away, la puntata del 23 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda martedì 23 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 23 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 23 giugno

Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far away
Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far away

Alya si dirige a Istanbul per rivolgersi al consolato e chiedere di rilasciare un nuovo passaporto per Deniz. Cihan e Kadir la seguono e la tengono d'occhio per capire le sue intenzioni e riportarla a Mardin. Dopo una breve discussione, Cihan la convince ad alloggiare nel suo stesso albergo prima di ripartire.

Alya, addolorata per la mancanza di Deniz, prova a chiamarlo, ma Sadakat interviene e toglie il cellulare al bambino. Il giorno seguente, Cihan viene informato che Deniz ha avuto la febbre alta. Così, lui e Alya tornano alla villa per sincerarsi che il piccolo stia bene.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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