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Far Away

SERIE TV22 giugno 2026

Far away, la puntata del 22 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda lunedì 22 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 22 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 22 giugno

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Cihan Mine hanno un confronto in ospedale sul fatto che Cihan dovrà sposare Alya. Alla villa degli Albora, Nare chiede a Cihan spiegazioni sul cambiamento di idee avuto riguardo nozze, e il fratello le mostra il video di Boran.

Alya fugge dalla casa di Nare e raggiunge l'aeroporto di Mardin,Kadir e Cihan la rincorrono ma arrivano troppo tardi e la donna riesce a salire sull'aereo diretto a Istanbul. Sadakat invia a Ecmel una loro foto di loro da giovani. Ecmel ha scoperto che la donna è andata a fargli visita e decide di incontrarla, ma l’incontro si rivela subito carico di tensione. Poco dopo, al carcere arrivano anche Fidan e Sahin.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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