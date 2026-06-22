Far away, la puntata del 22 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 22 giugno su Canale 5.

Cihan Mine hanno un confronto in ospedale sul fatto che Cihan dovrà sposare Alya. Alla villa degli Albora, Nare chiede a Cihan spiegazioni sul cambiamento di idee avuto riguardo nozze, e il fratello le mostra il video di Boran.

Alya fugge dalla casa di Nare e raggiunge l'aeroporto di Mardin,Kadir e Cihan la rincorrono ma arrivano troppo tardi e la donna riesce a salire sull'aereo diretto a Istanbul. Sadakat invia a Ecmel una loro foto di loro da giovani. Ecmel ha scoperto che la donna è andata a fargli visita e decide di incontrarla, ma l’incontro si rivela subito carico di tensione. Poco dopo, al carcere arrivano anche Fidan e Sahin.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google