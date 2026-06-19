Far away, la puntata del 19 giugno in streaming

Demir ha una lite furibonda con suo padre Nadim. Nel mentre Alya si confronta con Nare e le racconta di essere andata da Demir perché sentiva di non avere altra scelta. Kaya e Sahin riportano a casa Ozkan: l'uomo si confronta con Nare e cerca di farle capire che non è un uomo di Demir come tenta di farle credere la sua famiglia.



Cihan riceve un messaggio di addio da Mine e decide di correre da lei: la trova priva di sensi con un flacone di pillole rovesciato sul pavimento. La donna viene portata d'urgenza in ospedale.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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