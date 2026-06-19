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Far Away

SERIE TV19 giugno 2026

Far away, la puntata del 19 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda venerdì 19 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 19 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 19 giugno

Ozan Akbaba (Cihan) e Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) e Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Demir ha una lite furibonda con suo padre Nadim. Nel mentre Alya si confronta con Nare e le racconta di essere andata da Demir perché sentiva di non avere altra scelta. Kaya e Sahin riportano a casa Ozkan: l'uomo si confronta con Nare e cerca di farle capire che non è un uomo di Demir come tenta di farle credere la sua famiglia.

Cihan riceve un messaggio di addio da Mine e decide di correre da lei: la trova priva di sensi con un flacone di pillole rovesciato sul pavimento. La donna viene portata d'urgenza in ospedale.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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