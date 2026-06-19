La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 22 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan va all'ospedale dove ha fatto ricoverare Mine. I due hanno un confronto onesto sul loro futuro e sul fatto che Cihan dovrà sposare Alya.
Successivamente, alla villa degli Albora, Nare chiede a Cihan spiegazioni sui motivi per i quali abbia cambiato idea su queste nozze.
Nel mentre, Alya scappa da casa di Nare e va in aeroporto.
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