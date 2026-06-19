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Far Away

SERIE TV19 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 22 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 22 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 22 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 22 giugno

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Cihan va all'ospedale dove ha fatto ricoverare Mine. I due hanno un confronto onesto sul loro futuro e sul fatto che Cihan dovrà sposare Alya.

Successivamente, alla villa degli Albora, Nare chiede a Cihan spiegazioni sui motivi per i quali abbia cambiato idea su queste nozze.

Nel mentre, Alya scappa da casa di Nare e va in aeroporto.

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