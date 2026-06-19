Cihan va all'ospedale dove ha fatto ricoverare Mine. I due hanno un confronto onesto sul loro futuro e sul fatto che Cihan dovrà sposare Alya.



Successivamente, alla villa degli Albora, Nare chiede a Cihan spiegazioni sui motivi per i quali abbia cambiato idea su queste nozze.



Nel mentre, Alya scappa da casa di Nare e va in aeroporto.

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