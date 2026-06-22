La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 23 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya si rivolge al consolato di Istanbul per chiedere il rilascio di un nuovo passaporto per Deniz.
Cihan la convince ad alloggiare nel suo stesso albergo prima di ripartire. Alya sentendo la mancanza di Deniz, prova a chiamarlo, ma Sadakat interviene e toglie il cellulare al bambino.
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