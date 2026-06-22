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Far Away

SERIE TV22 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 23 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 23 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 23 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 23 giugno

Mehmet Polat (Hasan) in una scena di Far away
Mehmet Polat (Hasan) in una scena di Far away

Alya si rivolge al consolato di Istanbul per chiedere il rilascio di un nuovo passaporto per Deniz.

Cihan la convince ad alloggiare nel suo stesso albergo prima di ripartire. Alya sentendo la mancanza di Deniz, prova a chiamarlo, ma Sadakat interviene e toglie il cellulare al bambino.

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