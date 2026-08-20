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Far Away

SERIE TV20 agosto 2026

Far away, la puntata del 20 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda giovedì 20 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 20 agosto su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 20 agosto

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Sadakat chiede ad Hasan dove si trova Ugur perché vuole ucciderlo. Fikriye origlia la conversazione e avvisa tempestivamente Alya, che si precipita per fermarla.

Nel frattempo, anche Cihan viene messo al corrente e arriva in tempo per assistere alla fuga di Ugur dal luogo in cui era tenuto prigioniero. Nare e Sahin si incontrano di nascosto, ma Özkan li scopre e informa Sadakat, che, furiosa, si dirige subito sul posto.

Dopo una furiosa lite, Nare decide di fuggire con Sahin, che la conduce a casa sua. Tuttavia, Sadakat ordina a Sehmuz di mobilitare il maggior numero possibile di uomini a Mydiat e dintorni per assediare la dimora di Sahin.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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