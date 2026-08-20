Far away, la puntata del 20 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 20 agosto su Canale 5.

Sadakat chiede ad Hasan dove si trova Ugur perché vuole ucciderlo. Fikriye origlia la conversazione e avvisa tempestivamente Alya, che si precipita per fermarla.

Nel frattempo, anche Cihan viene messo al corrente e arriva in tempo per assistere alla fuga di Ugur dal luogo in cui era tenuto prigioniero. Nare e Sahin si incontrano di nascosto, ma Özkan li scopre e informa Sadakat, che, furiosa, si dirige subito sul posto.

Dopo una furiosa lite, Nare decide di fuggire con Sahin, che la conduce a casa sua. Tuttavia, Sadakat ordina a Sehmuz di mobilitare il maggior numero possibile di uomini a Mydiat e dintorni per assediare la dimora di Sahin.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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