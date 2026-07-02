Far away, la puntata del 2 luglio in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 2 luglio su Canale 5.

Kaya ha sparato a Sedat, ma sceglie di non scappare. Il ragazzo viene portato al commissariato dove viene trattenuto in stato di fermo in una cella. Di fronte al commissariato, mentre gli Albora aspettano l'arrivo della polizia con Kaya, si presenta Mahmut Nalhanoglu e scoppia un litigio tra gli uomini delle due famiglie.

Sedat viene portato all'ospedale Yonca e subisce un complicato intervento chirurgico. Anche Zerrin si trova nello stesso ospedale e viene raggiunta da Fidan e Sahin prima e da Sadakat, Nare e Alya poi.

Demir ha informato Ecmel dell'accaduto: quest'ultimo vuole che sua figlia rilasci una dichiarazione falsa per far finire Kaya in carcere, mentre Sadakat cerca di convincerla a non mentire. Dopo qualche dubbio e una conversazione con Alya, grazie anche all'appoggio di Sahin, Zerrin decide di dire la verità: Kaya ha sparato per legittima difesa.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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