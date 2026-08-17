Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV17 agosto 2026

Far away, la puntata del 17 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda lunedì 17 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 17 agosto su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 17 agosto

Yunus Eski (Ozkan) in una scena di Far away
Yunus Eski (Ozkan) in una scena di Far away

Dopo un confronto con Alya, Fikriye ha uno svenimento e viene portata in ospedale. Quando Alya la vede arrivare, chiede informazioni sulle sue condizioni e scopre che Fikriye ha un tumore al polmone.

Mentre Cihan e Alya sono nella stanza insieme a Fikriye, l'uomo riceve una telefonata dalla madre: non trovano più il piccolo Deniz. Temono tutti che Ugur possa aver parlato con Ecmel e che il bambino sia stato rapito. Vanno perciò da Sahin e Fidan a chiedere spiegazioni, ma loro non sanno nulla e anche Ecmel sostiene di non essere coinvolto nella scomparsa del bimbo.

Nel frattempo, Muzaffer e Kadir riescono a trovare Ugur, ma il medico dichiara di non aver detto niente a nessuno.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche