Far away, la puntata del 17 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 17 agosto su Canale 5.

Dopo un confronto con Alya, Fikriye ha uno svenimento e viene portata in ospedale. Quando Alya la vede arrivare, chiede informazioni sulle sue condizioni e scopre che Fikriye ha un tumore al polmone.

Mentre Cihan e Alya sono nella stanza insieme a Fikriye, l'uomo riceve una telefonata dalla madre: non trovano più il piccolo Deniz. Temono tutti che Ugur possa aver parlato con Ecmel e che il bambino sia stato rapito. Vanno perciò da Sahin e Fidan a chiedere spiegazioni, ma loro non sanno nulla e anche Ecmel sostiene di non essere coinvolto nella scomparsa del bimbo.

Nel frattempo, Muzaffer e Kadir riescono a trovare Ugur, ma il medico dichiara di non aver detto niente a nessuno.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google