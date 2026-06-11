Far away, la puntata dell'11 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 11 giugno su Canale 5.

Ozkan e Sahin iniziano a litigare, Nare si intromette, ma cade e si fa male. Alya vuole partire con suo figlio e dice a Sadakat che sarà il piccolo Deniz a scegliere se seguire la madre o no.

Cihan le impone di partire da sola, ma mentre lei prova a pagare la camera di un albergo, si accorge che nessuna delle sue carte di credito funziona. A quel punto interviene Kadir che dietro ordine di Cihan paga la camera d'albergo. La donna si arrabbia e contatta l'ambasciata del Canada dicendo che suo figlio è trattenuto dalla famiglia del marito defunto.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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