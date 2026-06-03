Far away, la prima puntata del 3 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La prima puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 3 giugno su Canale 5.

Alya vive in Canada insieme alla sua famiglia, formata dal marito Boran e dal loro unico figlio, il piccolo Deniz.

La sua vita cambia improvvisamente quando Boran muore in modo inaspettato. Per rispettare il suo ultimo desiderio, Alya decide di portare il corpo del marito nella sua città natale, Mardin, per il funerale. Una volta arrivata, entra in contatto con la potente e tradizionalista famiglia del marito.

Dopo la cerimonia, Alya è intenzionata a tornare in Canada con suo figlio, tuttavia la famiglia di Boran, molto legata alle proprie regole e al senso dell'onore, si oppone alla partenza. Questa situazione crea una forte tensione e mette Alya in difficoltà.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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