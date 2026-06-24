Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV24 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 25 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 25 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 25 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 25 giugno

Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away
Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away

Demir e Bahadir cercano Alya. Quest'ultima chiede spiegazioni a Cihan su chi le ha sparato, imponendogli di chiamare la polizia.

Kaya telefona a Zerrin per chiedere informazioni su Sahin, nel mentre Cihan è venuto a conoscenza della visita di Sahin a Ecmel.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche