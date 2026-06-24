La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 25 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Demir e Bahadir cercano Alya. Quest'ultima chiede spiegazioni a Cihan su chi le ha sparato, imponendogli di chiamare la polizia.
Kaya telefona a Zerrin per chiedere informazioni su Sahin, nel mentre Cihan è venuto a conoscenza della visita di Sahin a Ecmel.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google