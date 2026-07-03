Far away, la puntata del 3 luglio in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 3 luglio su Canale 5.

Alya riesce a salvare Zeynep dalla furia del padre che vuole ucciderla, mettendo in pericolo la sua stessa vita, e, insieme a Cihan, la riporta alla villa. Cihan non intende avere alcuna relazione con la giovane, rassicurando anche Mine.

In casa di Fidan, sia Zerrin che Sahin sono distrutti. La prima fugge per andare da Kaya riuscendo a incontrarlo grazie all'aiuto di Alya; il secondo esce di casa e chiama Nare perché dopo l'incontro in ospedale vuole parlare con lei.

Cihan intanto deve risolvere la questione di Kaya che è in stato di fermo, in attesa che Sedat si svegli e possa testimoniare. Sono tutti sicuri che quando uscirà dalla terapia intensiva Sedat testimonierà contro Kaya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google