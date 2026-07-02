Sadakat ha preso la sua decisione: vuole vendere la casa di Sahin e della sua famiglia. Alya, però, ascolta una conversazione telefonica tra Demir e l'uomo che dovrebbe effettuare l'acquisto e intuisce che l'atto di proprietà passerà a Demir. Alya avvisa così Cihan, che interviene per far sì che la casa venga intestata definitivamente a Sahin.

Zeynep - la ragazza convocata da Sadakat per garantire a Cihan un erede - viene portata via dai suoi genitori dopo il rifiuto di Cihan.

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