La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 3 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sadakat ha preso la sua decisione: vuole vendere la casa di Sahin e della sua famiglia. Alya, però, ascolta una conversazione telefonica tra Demir e l'uomo che dovrebbe effettuare l'acquisto e intuisce che l'atto di proprietà passerà a Demir. Alya avvisa così Cihan, che interviene per far sì che la casa venga intestata definitivamente a Sahin.
Zeynep - la ragazza convocata da Sadakat per garantire a Cihan un erede - viene portata via dai suoi genitori dopo il rifiuto di Cihan.
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