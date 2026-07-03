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Far Away

SERIE TV03 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 6 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 6 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 6 luglio dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 6 luglio

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Sadakat è disperata e implora suo figlio Cihan di tirare fuori di prigione Kaya.

Nel frattempo, Ozkan è furioso per la foto dove si vede Nare abbracciare Sahin. Fra i due scoppia una forte discussione e Nare ha un malore e purtroppo perde il bambino. Sadakat viene informata prontamente dell'accaduto da Mine.

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