Sadakat è disperata e implora suo figlio Cihan di tirare fuori di prigione Kaya.

Nel frattempo, Ozkan è furioso per la foto dove si vede Nare abbracciare Sahin. Fra i due scoppia una forte discussione e Nare ha un malore e purtroppo perde il bambino. Sadakat viene informata prontamente dell'accaduto da Mine.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google