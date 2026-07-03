La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 6 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sadakat è disperata e implora suo figlio Cihan di tirare fuori di prigione Kaya.
Nel frattempo, Ozkan è furioso per la foto dove si vede Nare abbracciare Sahin. Fra i due scoppia una forte discussione e Nare ha un malore e purtroppo perde il bambino. Sadakat viene informata prontamente dell'accaduto da Mine.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google