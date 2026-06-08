Cihan torna a casa e trova Murat, il medico. Sadakat rimprovera aspramente Alya per essere andata in albergo a soccorrere Izzet, ma scopre che Alya conosce la verità su Boran.

Cihan va a trovare Mine che indaga sulla presenza di Alya.

Alya riceve una telefonata da Izzet: l'uomo le dice che non è partito e che ha trovato un passaggio per la Siria tramite alcuni contatti.

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