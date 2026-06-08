La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 9 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan torna a casa e trova Murat, il medico. Sadakat rimprovera aspramente Alya per essere andata in albergo a soccorrere Izzet, ma scopre che Alya conosce la verità su Boran.
Cihan va a trovare Mine che indaga sulla presenza di Alya.
Alya riceve una telefonata da Izzet: l'uomo le dice che non è partito e che ha trovato un passaggio per la Siria tramite alcuni contatti.
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