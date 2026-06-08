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Far Away

SERIE TV08 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 9 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 9 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 9 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 9 giugno

Yaren Guldiken (Pakize) in una scena di Far away
Yaren Guldiken (Pakize) in una scena di Far away

Cihan torna a casa e trova Murat, il medico. Sadakat rimprovera aspramente Alya per essere andata in albergo a soccorrere Izzet, ma scopre che Alya conosce la verità su Boran.

Cihan va a trovare Mine che indaga sulla presenza di Alya.

Alya riceve una telefonata da Izzet: l'uomo le dice che non è partito e che ha trovato un passaggio per la Siria tramite alcuni contatti.

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