Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV11 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 12 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 12 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 12 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 12 giugno

Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away
Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Cihan minaccia Nadim e Demir di far esplodere una granata se non gli diranno la verità riguardo alla questione del camion finito fuori strada.

Nadim rivela che potrebbe essere Ecmel il mandante, ma non ha le prove. Cihan fa visita a Ecmel in carcere.

Cihan sente la mancanza di sua madre e chiede a Cihan di telefonarle.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video