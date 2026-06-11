La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 12 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan minaccia Nadim e Demir di far esplodere una granata se non gli diranno la verità riguardo alla questione del camion finito fuori strada.
Nadim rivela che potrebbe essere Ecmel il mandante, ma non ha le prove. Cihan fa visita a Ecmel in carcere.
Cihan sente la mancanza di sua madre e chiede a Cihan di telefonarle.
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