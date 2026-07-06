La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 7 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan trascorre la notte da Mine, la quale trova nel suo cappotto la chiavetta Usb che contiene il video girato da Boran prima di morire. La donna decide di far scoprire tutto anche ad Alya.
Ecmel tenta un agguato in prigione a Kaya e Kadir, ma uno dei suoi uomini lo pugnala alle spalle per conto di Cihan. Nel frattempo Sahin, in viaggio verso Hasankeyf per raggiungere Nare, torna sui suoi passi dopo aver appreso ciò che è successo al padre.
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