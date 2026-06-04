La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 5 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Al funerale di Boran, Ecmel sfoga tutta la sua rabbia nei confronti di Sadakat e Hasan per averlo denunciato.
Demir si avvicina ad Alya per dirle che non è stato lui a uccidere Boran, ma che odiava profondamente lui e suo fratello Cihan per avergli distrutto la vita.
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