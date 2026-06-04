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Far Away

SERIE TV04 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 5 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 5 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 5 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far Away
Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far Away

Far away, le anticipazioni della puntata del 5 giugno

Al funerale di Boran, Ecmel sfoga tutta la sua rabbia nei confronti di Sadakat e Hasan per averlo denunciato.

Demir si avvicina ad Alya per dirle che non è stato lui a uccidere Boran, ma che odiava profondamente lui e suo fratello Cihan per avergli distrutto la vita.

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