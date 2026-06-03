La seconda puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 4 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya chiama Izzet e viene a sapere che sta lasciando Albora per alloggiare in albergo. La donna decide così di raggiungerlo.
Alya viene però fermata da Cihan, che la convince che passare la notte altrove con un altro uomo sarebbe sconveniente, considerato che Boran non è ancora stato neanche seppellito. Alya va su tutte le furie.
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