Atakan Ozkaya (Kaya) e Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Alya e Cihan si sposano. Durante la cerimonia Sadakat annuncia di volere presto un erede maschio. Sadakat cerca di costringere suo figlio e Alya a dormire insieme ma Cihan, d'accordo con Alya, le cede la camera da letto.

Sahin non era presente al matrimonio e Ozkan chiede a Nare il motivo di questa scelta: lei evita di rispondergli e cerca di allontanarlo con la scusa della gravidanza a rischio.

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