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Far Away

SERIE TV26 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 29 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 29 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 29 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 29 giugno

Atakan Ozkaya (Kaya) e Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away
Atakan Ozkaya (Kaya) e Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Alya e Cihan si sposano. Durante la cerimonia Sadakat annuncia di volere presto un erede maschio. Sadakat cerca di costringere suo figlio e Alya a dormire insieme ma Cihan, d'accordo con Alya, le cede la camera da letto.

Sahin non era presente al matrimonio e Ozkan chiede a Nare il motivo di questa scelta: lei evita di rispondergli e cerca di allontanarlo con la scusa della gravidanza a rischio.

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