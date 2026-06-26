La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 29 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya e Cihan si sposano. Durante la cerimonia Sadakat annuncia di volere presto un erede maschio. Sadakat cerca di costringere suo figlio e Alya a dormire insieme ma Cihan, d'accordo con Alya, le cede la camera da letto.
Sahin non era presente al matrimonio e Ozkan chiede a Nare il motivo di questa scelta: lei evita di rispondergli e cerca di allontanarlo con la scusa della gravidanza a rischio.
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