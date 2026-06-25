Sadakat confessa ad Alya di averle sparato. Alya si arrabbia con Cihan per averle mentito pur sapendo la verità. Dei poliziotti si presentano alla villa degli Albora e chiedono ad Alya se sia stata vittima di un attacco a mano armata da parte di Sadakat, ma Alya mente.

Cihan scopre che è stato Sahin a fare la segnalazione. Sadakat si reca a casa di Fidan, dove viene raggiunta da Cihan, Kaya, Nare e Sahin e rivela cosa è accaduto in passato tra lei e Ecmel.

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