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Far Away

SERIE TV25 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 26 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 26 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 26 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 26 giugno

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Sadakat confessa ad Alya di averle sparato. Alya si arrabbia con Cihan per averle mentito pur sapendo la verità. Dei poliziotti si presentano alla villa degli Albora e chiedono ad Alya se sia stata vittima di un attacco a mano armata da parte di Sadakat, ma Alya mente.

Cihan scopre che è stato Sahin a fare la segnalazione. Sadakat si reca a casa di Fidan, dove viene raggiunta da Cihan, Kaya, Nare e Sahin e rivela cosa è accaduto in passato tra lei e Ecmel.

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