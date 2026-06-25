La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 26 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sadakat confessa ad Alya di averle sparato. Alya si arrabbia con Cihan per averle mentito pur sapendo la verità. Dei poliziotti si presentano alla villa degli Albora e chiedono ad Alya se sia stata vittima di un attacco a mano armata da parte di Sadakat, ma Alya mente.
Cihan scopre che è stato Sahin a fare la segnalazione. Sadakat si reca a casa di Fidan, dove viene raggiunta da Cihan, Kaya, Nare e Sahin e rivela cosa è accaduto in passato tra lei e Ecmel.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google