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Far Away

SERIE TV29 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 30 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 30 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 30 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 30 giugno

Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away
Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away

Cihan scopre la verità sulla storia di Ecmel. In seguito alla conversazione con Hasan, si viene a sapere che è stata Sadakat a ordire il piano per mandare Ecmel in carcere in modo tale che Cihan diventasse il capo degli Albora.

Nel frattempo, Alya tenta di adattarsi alla sua nuova vita nella villa.

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