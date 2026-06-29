La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 30 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan scopre la verità sulla storia di Ecmel. In seguito alla conversazione con Hasan, si viene a sapere che è stata Sadakat a ordire il piano per mandare Ecmel in carcere in modo tale che Cihan diventasse il capo degli Albora.
Nel frattempo, Alya tenta di adattarsi alla sua nuova vita nella villa.
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