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Far Away

SERIE TV23 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 24 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 24 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 24 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 24 giugno

Atakan Özkaya (Kaya) in una scena di Far away
Atakan Özkaya (Kaya) in una scena di Far away

Alya sfida apertamente Sadakat dicendole che resterà alla villa con suo figlio.

Per proteggere Deniz e garantirgli un futuro, Alya accetta di sposare Cihan, precisando che si tratterà di un matrimonio solo formale. Cihan accetta, ma la situazione precipita.

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