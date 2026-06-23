La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 24 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya sfida apertamente Sadakat dicendole che resterà alla villa con suo figlio.
Per proteggere Deniz e garantirgli un futuro, Alya accetta di sposare Cihan, precisando che si tratterà di un matrimonio solo formale. Cihan accetta, ma la situazione precipita.
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