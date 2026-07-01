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Far Away

SERIE TV01 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 2 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 2 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 2 luglio dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 2 luglio

Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away
Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away

Sadakat prende una decisione: togliere la proprietà della casa a Fidan e Sahin. Tutto questo provoca un duro scontro in famiglia.

Nare e Kaya si arrabbiano con la madre. Nel frattempo Alya è sempre più sotto pressione a causa atteggiamenti della donna. Sedat continua a tormentare Zerrin, fra i due scoppia una lite e all'improvviso interviene Kaya: i due uomini litigano e parte un colpo di pistola.

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