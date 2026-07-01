La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 2 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sadakat prende una decisione: togliere la proprietà della casa a Fidan e Sahin. Tutto questo provoca un duro scontro in famiglia.
Nare e Kaya si arrabbiano con la madre. Nel frattempo Alya è sempre più sotto pressione a causa atteggiamenti della donna. Sedat continua a tormentare Zerrin, fra i due scoppia una lite e all'improvviso interviene Kaya: i due uomini litigano e parte un colpo di pistola.
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