La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 19 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya e Cihan invitano Fikriye a stare alla Villa insieme a loro per il periodo in cui dovrà sottoporsi alle cure. Sadakat si oppone alle decisione di Cihan e vuole impedire che Fikriye resti a casa sua.
La situazione precipita in un litigio.
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