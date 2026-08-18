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Far Away

SERIE TV18 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 19 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 19 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 19 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 19 agosto

Una scena di Far away
Una scena di Far away

Alya e Cihan invitano Fikriye a stare alla Villa insieme a loro per il periodo in cui dovrà sottoporsi alle cure. Sadakat si oppone alle decisione di Cihan e vuole impedire che Fikriye resti a casa sua.

La situazione precipita in un litigio.

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