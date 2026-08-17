La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 18 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya e Cihan trovano Deniz e tornano a casa dopo aver salvato faticosamente il bambino. Kaya incontra Zerrin in un locale.
La ragazza è insieme a Demir, che le regala una collana per il suo compleanno.
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