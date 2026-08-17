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Far Away

SERIE TV17 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 18 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 18 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 18 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 18 agosto

Atakan Ozkaya (Kaya) in una scena di Far away
Atakan Ozkaya (Kaya) in una scena di Far away

Alya e Cihan trovano Deniz e tornano a casa dopo aver salvato faticosamente il bambino. Kaya incontra Zerrin in un locale.

La ragazza è insieme a Demir, che le regala una collana per il suo compleanno.

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