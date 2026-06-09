La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 10 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya tenta di fuggire con Deniz, ma viene tradita da Izzet e consegnata a Demir Baybars.
Cihan riesce a salvarla, mentre il confronto con Demir riporta alla luce vecchi rancori legati a matrimoni forzati e vendette mai sopite. Tornata alla villa, Alya viene messo davanti a una scelta: sposare Cihan o separarsi da suo figlio.
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