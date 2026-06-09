Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV09 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 10 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 10 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 10 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 10 giugno

Atakan Özkaya (Kaya) in una scena di Far away
Atakan Özkaya (Kaya) in una scena di Far away

Alya tenta di fuggire con Deniz, ma viene tradita da Izzet e consegnata a Demir Baybars.

Cihan riesce a salvarla, mentre il confronto con Demir riporta alla luce vecchi rancori legati a matrimoni forzati e vendette mai sopite. Tornata alla villa, Alya viene messo davanti a una scelta: sposare Cihan o separarsi da suo figlio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video