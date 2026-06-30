La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 1 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan tenta di dissuadere Alya dal lavorare in ospedale senza riuscirci. Arrivata in ospedale, Alya viene presentata al primario del reparto e ai colleghi, ma nel suo nuovo studio trova comodamente seduta alla scrivania Sadakat, che minaccia lei e il direttore sanitario del centro.
Kaya, dopo aver saputo che Sahin ha puntato una pistola contro Hasan, vuole avere un confronto con il cugino.
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