Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato martedì 4 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Burak è infastidito dal fatto che Eylul prenda sempre le parti di Demir. Eylul ha deciso di andare via presto dall'ufficio, ma Burak si reca da lei dopo aver bevuto parecchio, così lei chiama di nascosto Demir chiedendogli il suo aiuto per tenere Burak sotto controllo. Demir ha appena lasciato la casa di Selin e non vorrebbe andare da Eylul, ma alla fine, preoccupato per lei, decide di raggiungerla. Burak, però, assiste alla chiamata e, sentendosi tradito, decide di giocare un brutto tiro a Demir. Chiama Selin e la convince a raggiungerlo da Eylul. Quando Selin arriva trova Demir in casa di Eylul e Burak non c'è, seduto in macchina per godersi la scena. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 4 giugno della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE