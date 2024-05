Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato mercoledì 29 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin fa un'inaspettata rivelazione riguardo a un suo precedente fidanzamento, scatenando l'irritazione di Demir. In visibile imbarazzo, lascia la cena, ma viene tampinata da Demir che le chiede spiegazioni, fino a confessarle di aver avuto un fidanzato al liceo che era pronto a sposarla. Il giorno successivo si finge malata per non andare in ufficio, ma Demir va a prenderla a casa di Ayda per portarla in ospedale. Nel frattempo, la signor Turkan fa visita alla Artemim per annunciare l'intenzione di annullare il progetto perché è venuta a sapere che Demir ha molestato Alara. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 29 maggio della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE