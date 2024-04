I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 26 aprile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata venerdì 26 aprile e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il famoso corteggiatore segreto non si presenta all'appuntamento con Selin, che rimane ad aspettarlo nello stesso ristorante dove si trova anche Demir. Le ragazze chiamano Burak affinché possa sostenere Selin, ma proprio in quel momento Demir si fa coraggio e decide di dichiararsi, suggellando il momento con un bacio. Burak è furioso e decide invece di farla pagare a Demir: chiede quindi a Ferruh di indagare sul passato del giovane direttore della Artemim. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 26 aprile della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

