I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 20 maggio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato lunedì 20 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Demir ha deciso di raccontare un pezzo fondamentale del suo passato a Selin: la sua storia d'amore con Eylul. Le due donne, però, stanno stringendo amicizia e Demir vorrebbe allontanarle, così chiede a Burak di concedere a Selin due giorni di ferie. Intende portare la ragazza nel vecchio chalet di montagna di suo padre, che nel frattempo è stato acquistato, a sua insaputa, da Vedat. Eylul chiede a Burak di rivelarle il losco piano che sta architettando e lui le confessa di aver scattato delle foto compromettenti del signor Yldirim insieme alla sua amante, con l'obiettivo di ricattarlo per non pagare la penale per i danni subiti. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 20 maggio della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

