Everywhere I go, il riassunto e le reazioni del 19 marzo

I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 19 marzo su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata martedì 19 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il gruppo di colleghi a fine giornata si ritrova all'Happy Pie per pianificare la prossima mossa dell'Operazione Ghepardo: fare entrare in scena un personaggio che possa rendere la vita impossibile a Demir, una sorta di "cliente-mostro". Ibo invita Demir a prendere un caffe' nello stesso locale, e scopre la riunione segreta dei suoi dipendenti. Chiede spiegazioni ma i ragazzi cercano di eludere le domande. Ibo viene in loro aiuto dicendo che stanno progettando una pensione per gatti. Nel frattempo, Alara ottiene da Vedat l'indirizzo di Demir per fargli una visita inaspettata. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 19 marzo della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

