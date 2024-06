I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 10 giugno su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato lunedì 10 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Eylul propone a Burak di aprire una nuova società. Selin fa una proposta a Demir: chiudere la Artemim. Ma Demir fraintende. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 10 giugno della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Come finirà la storia d'amore di Demir e Selin? Su Mediaset Infinity, potete scoprire quando finisce Everywhere I Go e tutte le anticipazioni sul finale della serie.

