Buone notizie per i fan della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, che nella domenica di Pasqua potranno vedere in esclusiva streaming su Mediaset Infinity un nuovo imperdibile episodio. Durante la ventiduesima puntata della serie, disponibile da domenica 31 marzo, Ayda e Ibo restano impantanati con la moto nei pressi di un bosco, dove non c'è segnale e non riescono a contattare nessuno. Merve è in apprensione perché non riesce a contattare Selin, per avvisarla di non rincasare inisieme a Demir, visto che i suoi genitori non sono partiti come Selin crede, ma le hanno organizzato una festa a sorpresa. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì. Il prossimo episodio sarà dunque disponibile a partire da lunedì 1 marzo.

