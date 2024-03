Everywhere I go, la puntata del 29 marzo in streaming

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato venerdì 29 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Firuze e Leyla decidono di aiutare i genitori di Selin ad organizzarle la festa di compleanno a sorpresa. Nel frattempo, Firuze e Leyla cercano di ottenere il lavoro come pasticciere all'Happy Pie. Ayda crea una chat di gruppo per invitare i colleghi alla festa di compleanno e Merve le fa notare che sarà un problema riuscire a tenere nascosto ai genitori di Selin che Demir è il capo della Artemim. Burak, appena saputo della festa a casa di Selin, scrive a Ferruh di prepararsi a recuperare le foto. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 29 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

