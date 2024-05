Everywhere I go, la puntata del 29 maggio in streaming

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato mercoledì 29 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, durante la cena di fidanzamento di Leyla e Muharrem, in un'atmosfera di allegria e convivialità, vengono condivisi aneddoti legati alla tradizione turca del caffè salato. Selin fa un'inaspettata rivelazione riguardo a un suo precedente fidanzamento, scatenando l'irritazione di Demir. In visibile imbarazzo, lascia la cena, ma viene tampinata da Demir che le chiede spiegazioni. Alla fine confessa di aver avuto un fidanzato al liceo che era pronto a sposarla. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 29 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

