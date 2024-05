Everywhere I go, la puntata del 28 maggio in streaming

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato martedì 28 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il Signor Muharrem ha chiesto la mano di Leyla, e le due sorelle iniziano quindi i preparativi per la cerimonia di fidanzamento, occasione in cui Muharrem dovrà chiedere ufficialmente la mano di Leyla alla sua famiglia. Nel frattempo, negli uffici della Artemim, Selin ed Eylul si chiariscono per l'ennesima volta. Muharrem da' la bella notizia alle ragazze che si offrono di accompagnarlo e di fungere da "parenti dello sposo". Sono ovviamente stati invitati anche Demir e Selin, e il ragazzo, suo malgrado, sarà costretto a fungere da "capofamiglia" della sposa. Il giovane, però chiede a Selin di fingere di stare ancora insieme almeno per quest'occasione. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 28 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

