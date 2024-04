Everywhere I go, la puntata del 18 aprile in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato giovedì 18 aprile, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato giovedì 18 aprile e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Burak riporta a casa Selin dall'ospedale, ma lei è ancora confusa. Chiede a lui di andarsene per poter dormire ancora un po' e decide di prendere un paio di sedativi in più per addormentarsi profondamene e non pensare a quello che è accaduto.

Nel frattempo Bora presenta la sua lettera di dimissioni. Dopo poco Burak arriva in ufficio, furioso con Demir perché lo incolpa del malore di Selin. Lo affronta, e gli dice che presto sarà lui il padrone di tutto. Quindi va a parlare con il padre e gli chiede di dividere a metà l'Artemim, dove sia lui che Demir possano avere lo stesso potere.

Demir intanto scopre che nessuno sa dove sia Selin, e va a casa a cercarla. La trova sotto sedativi e la mette sotto la doccia per farla risvegliare. Quando Selin si sveglia gli chiede cosa sia successo, ma lui non le dà spiegazioni, pensando che lei finga. Selin allora decide di andare a chiederlo a Alara.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 18 aprile in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

