Everywhere I go, la puntata del 14 marzo in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato giovedì 14 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata giovedì 14 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Burak scopre che Selin, Merve e Ayda si sono intrufolate per consegnare la busta al signor Yildirim e se la prende con Ferruh. Le tre ragazze sono riuscite ad entrare nell'edificio del signor Yildirim, si intrufolano in una stanza per nascondersi ma si ritrovano chiuse nell'archivio.

Quando il signor Yildirim sente le voci provenire dalla stanza, fa aprire la porta e le tre ragazze vengono colte sul fatto. Alla scena assistono anche Demir e Alara, presenti per una riunione. Demir riesce a convincere Yildirim a lasciar andare le ragazze che vanno con Burak in un bar. Qui incontrano Esen che fa velate minacce a Burak.

Il signor Yildirim accetta le condizioni della figlia, in modo da poterla vedere almeno due volte l'anno, e parla con Demir dei fatti appena accaduti. Selin decide di seguire Demir e Alara per cercare di scoprire cosa ne sarà del progetto dell'hotel. Demir tornato in ufficio comunica che il progetto è ancora affidato alla loro società e convoca le ragazze.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 14 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE