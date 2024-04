Everywhere I go, la puntata dell'1 aprile in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato lunedì 1 aprile, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato lunedì 1 aprile e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, d urante la festa di compleanno di Selin, Ferruh recupera la busta con le fotografie e le consegna a Burak.

Ibo riaccompagna a casa Ayda e la ragazza lo invita a restare a dormire da lei ma sul divano.

Demir raggiunge Selin che sta per accompagnare i suoi alla stazione dei pullman e si offre di dar loro un passaggio. Selin gli racconterà del dialogo avuto con Alara e così Demir deciderà di accelerare i tempi di consegna del progetto dell'orfanotrofio. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'1 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

