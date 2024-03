Il secondo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato lunedì 4 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nella seconda puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata lunedì 4 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Demir comunica ai dipendenti le nuove regole aziendali, tra cui il divieto di avere relazioni tra colleghi.

A turno, invita i dipendenti nell'ufficio per un colloquio individuale ma, essendo a conoscenza della loro relazione, convoca Merve e Bora insieme mettendoli di fronte a una scelta: uno dei due deve lasciare la Artemim entro fine mese.

Demir ha preso possesso della stanza di Selin, rimodernandola e spostando le sue cose in soggiorno o nella dependance. Ayda e Selin approfittano dell'assenza del capo per organizzare una riunione serale in ufficio con Ferruh, Burak, Merve e Bora per discutere dei dettagli del piano per far andare via Demir, ma l'incontro si trasforma in una festa.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

