I fan di Daydreamer e Dreams and Realities riconosceranno alcuni attori e attrici in Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), la nuova serie turca in arrivo dall'1 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nel la trama di Everywhere I go - Coincidenze d'amore, il protagonista è Demir, un affascinante architetto che ritorna dopo tanti anni a Istanbul. Quando acquista la casa della sua infanzia, però, si rende conto che è stata venduta anche ad un'altra persona, la bella Selin.

Everywhere I go: il cast della nuova serie turca

Classe 1990, Furkan Andic è l'attore che interpreta Demir Erendil, il protagonista maschile della serie, un giovane architetto tornato a Istanbul dopo aver lavorato in Giappone. Andic è molto famoso in Turchia, grazie a diversi ruoli in serie tv di successo.

Aybüke Pusat dà il volto Selin Sever, la protagonista femminile. Attrice e modella turca, Pusat ha interpretato il ruolo di Güneş nella serie Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity.

Nel cast anche un altro attore turco molto amato dal pubblico: Ali Yagci interpreta Burak Yangel, il figlio del titolare dello studio di architettura in cui lavora Selin. Ali Yagci è noto per aver recitato nel ruolo di Osman di Daydreamer.

L'attrice Aslihan Malbora è Ayda Akman, una ingegnere di talento. Classe 1995, Aslihan Malbora ha lavorato nella serie L'estate passata nel ruolo di Ebru.

