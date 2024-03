Everywhere I go, le anticipazioni dell'8 marzo

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da venerdì 8 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, nello studio Artemim c'è fermento: un cliente importante, il signor Yildirim, darà una festa e sono tutti invitati. Qui Selin conoscerà Taylan, un amico di Burak, tuttavia il ragazzo la importunerà e la donna reagià schiaffeggiandolo. Alla scena assiste anche Demir, che a sua volta si avventerà contro Taylan.

Nell'episodio precedente, pubblicato giovedì 7 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Burak e Ferruh temono di essere scoperti e studiano di nascosto un piano per alterare le fatture dello studio, con l'obiettivo di riciclare i soldi di Esen. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

