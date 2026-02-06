La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 6 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Sirin spera di riscattarsi agli occhi del destino, ottenendo così un intervento divino per la salvezza di Hatice. Ma, nonostante gli sforzi del personale sanitario, Hatice non sopravvive e, alla notizia della sua morte, Sirin, già in preda a un suo personale delirio emotivo, aggredisce Arif accusandolo di essere il responsabile della morte di sua madre.
Intanto, Enver e Bahar si disperano nel loro profondo dolore.
