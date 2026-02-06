Dopo l'arrivo in Italia della mamma e della sorella di Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, Dentro la notizia manda in onda alcune dichiarazioni del responsabile della casa famiglia di Vasto sui comportamenti della donna.
"Catherine è spesso ostile e squalificante, deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro e le nostre spiegazioni. Non si fida di nessuno e ciò influenza i bambini che, a suo dire, sono arrabbiati con tutti perché vogliono tornare a casa", dichiara il responsabile della casa famiglia riguardo Catherine, "Le difficoltà di adattamento della madre sono indubbie, ma tutto ciò non giustifica il comportamento irrispettoso della madre, soprattutto davanti ai bambini".
Riguardo Nathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco, il responsabile aggiunge: "Giocano insieme al padre che mostra interesse e comprensione per le emozioni dei piccoli, li incoraggia e li rassicura fornendo anche notizie dei loro amati animali".
Le telecamere di Dentro la notizia avevano ripreso gli attimi in cui Rachael e Pauline hanno riabbracciato Catherine. L'inviata della trasmissione aveva raccolto le parole della mamma di Catherine, la nonna dei piccoli: "La mia speranza è che tornino insieme come prima. Non so se vorranno tornare in Australia, devono scegliere loro, è la loro vita".
Il 30 gennaio si è tenuto il primo incontro della perizia psichiatrica che ha visto confrontarsi Catherine e Nathan con la psichiatra nominata dal Tribunale di L'Aquila, la dottoressa Ceccoli.