" Catherine è spesso ostile e squalificante, deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro e le nostre spiegazioni. Non si fida di nessuno e ciò influenza i bambini che, a suo dire, sono arrabbiati con tutti perché vogliono tornare a casa", dichiara il responsabile della casa famiglia riguardo Catherine, "Le difficoltà di adattamento della madre sono indubbie, ma tutto ciò non giustifica il comportamento irrispettoso della madre , soprattutto davanti ai bambini".

Riguardo Nathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco, il responsabile aggiunge: "Giocano insieme al padre che mostra interesse e comprensione per le emozioni dei piccoli, li incoraggia e li rassicura fornendo anche notizie dei loro amati animali".

Le telecamere di Dentro la notizia avevano ripreso gli attimi in cui Rachael e Pauline hanno riabbracciato Catherine. L'inviata della trasmissione aveva raccolto le parole della mamma di Catherine, la nonna dei piccoli: "La mia speranza è che tornino insieme come prima. Non so se vorranno tornare in Australia, devono scegliere loro, è la loro vita".

Il 30 gennaio si è tenuto il primo incontro della perizia psichiatrica che ha visto confrontarsi Catherine e Nathan con la psichiatra nominata dal Tribunale di L'Aquila, la dottoressa Ceccoli.

