Nei nuovi episodi di Io sono Farah 2, andati in onda venerdì 6 febbraio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Farah ha un piano in mente: mettere le mani sul video con cui Behnam la tiene sotto scacco.

Tahir riesce a ottenere una piccola parte di azioni della holding di Behnam, sfruttando le informazioni che si è procurato Mehmet. Tahir si presenta alla conferenza di lancio del progetto dell'azienda, annunciandosi pubblicamente come un nuovo socio.

Quando Mehmet scopre le intenzioni di Tahir va su tutte le furie e lascia casa sua.

Gonul riceve una telefonata da Farah che la invita a pranzo fuori e le chiede di contattare Tahir perché vuole incontrarlo.

Farah e Tahir si incontrano nella cucina del ristorante, ma, subito dopo il loro confronto, Farah ha un malore e viene trasportata immediatamente in ospedale.

Tahir si precipita anche lui in ospedale, cercando di non farsi notare. Kerim però vede Tahir e corre ad abbracciarlo.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah 2 andate in onda il 6 febbraio su Canale 5.

