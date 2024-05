Everywhere I go, le anticipazioni dell'8 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 8 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, gi unto il weekend, Selin e Demir vorrebbero passare un po' di tempo da soli e rilassarsi, ma i loro piani vengono del tutto stravolti. Demir deve lavorare ad una presentazione che Eylul ha organizzato per lui, avvisandolo all'ultimo momento.

Inoltre, la loro casa diventa un via vai di amici che vanno a trovarli perché hanno bisogno di alcuni consigli: prima arriva Vedat, poi Firuze, che chiede a Demir e Selin di garantire per il signor Muharrem, e poi lo stesso Muharrem, per chiedere ai ragazzi un consiglio riguardo il suo rapporto con Leyla. E come se non bastasse, arriva anche Leyla, che regala a Selin l'abito da sposa che la madre aveva donato a lei. Selin, entusiasta, comunica che lo regalerà a Merve per le sue nozze. Nell'episodio precedente, pubblicato martedì 7 maggio, invece, tra Demir e Selin sembra essersi finalmente consolidata una nuova serenità, anche se non mancano i battibecchi tra i due, ad esempio sulla nuova sistemazione della casa.

Nel frattempo, Eylul si sta trasferendo nella sua nuova abitazione e non può fare a meno di ripercorrere i momenti vissuti durante la storia d'amore con Demir. Burak, dal canto suo, è ancora in cerca di un motivo per mettere in difficoltà Demir, sia nella sfera privata che alla Artemim. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE