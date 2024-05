Everywhere I go, le anticipazioni del 7 maggio

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da martedì 7 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, tra Demir e Selin sembra essersi finalmente consolidata una nuova serenità, anche se non mancano i battibecchi tra i due, ad esempio sulla nuova sistemazione della casa.

Nel frattempo, Eylul si sta trasferendo nella sua nuova abitazione e non può fare a meno di ripercorrere i momenti vissuti durante la storia d'amore con Demir. Burak, dal canto suo, è ancora in cerca di un motivo per mettere in difficoltà Demir, sia nella sfera privata che alla Artemim. Nell'episodio precedente, pubblicato lunedì 6 maggio, invece, Ibo pianifica un'uscita a quattro con Ayda, Selin e Demir e li sorprende organizzando una grigliata in un posto molto isolato, in mezzo alla natura.

Alla fine della cena, i quattro amici decidono di andare a prendere il dessert in un posto molto suggestivo, dove incontrano casualmente Burak e Eylul, che a loro volta erano andati a cena fuori. Eylul, ancora innamorata di Demir, si convince che il suo ex abbia una storia con Ayda. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

