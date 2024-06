Everywhere I go, le anticipazioni del 7 giugno

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da venerdì 7 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Yildirim sveglia Burak nel cuore della notte per parlargli: vuole distruggere Demir e Selin per aver ingannato sua figlia Alara.

Nel frattempo alla Artemim arriva la finanza, requisisce i documenti e i computer e interroga Demir, Burak e Ferruh. Nella puntata precedente, pubblicata giovedì 6 giugno, Arda, ex compagno di liceo di Selin, è tornato a Istanbul e decide di invitarla a cena. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

